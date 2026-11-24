Окръжният съд в Сливен определи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо 53-годишен мъж и 50-годишна жена, обвинени за убийството на тяхна позната във вилната зона на града на 11 ноември. Това съобщи за БТА прокурор Ваня Белева.

Жертвата е 59-годишна жена, чието тяло е открито в кладенец в съседен имот. Според разследващите то е било изхвърлено там в опит да бъдат прикрити следите от престъплението.

И двамата обвиняеми са с предишни криминални прояви и са се познавали с жертвата.

По информация на прокуратурата жената е починала вследствие на нанесен тежък побой. Убийството е извършено по особено мъчителен за жертвата начин и с особена жестокост.

На двамата са повдигнати обвинения за умишлено убийство - на мъжа като извършител, а на жената като помагач.

При признаване на вина законът предвижда наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.