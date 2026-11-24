Решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета Благомир Коцев е взето в грубо нарушение на закона. Това заяви адвокат Ина Лулчева пред БНР, като изрази увереност, че има сериозни основания за успешното му обжалване.

"Нарушен е законът - решението на ОИК Варна не е взето, когато му е било времето, сега не може да се взема", заяви Лулчева, която защитаваше Коцев при задържането му през 2025 г.

Според нея основният проблем е, че комисията не е съобразила целта на законовата разпоредба, позволяваща отстраняването на кмет при неоснователно отсъствие от работа.

"Игнорира се основният въпрос, че това е мажоритарен избор за управление на един голям град и законът, който го регламентира, не се свежда до трудовото законодателство", подчерта адвокатът.

Лулчева обясни, че законът предвижда ОИК да поиска обяснения от кмета в тридневен срок след установяване на отсъствието му и да се произнесе в рамките на още три дни след получаването им.

По думите ѝ сигналите срещу Коцев са подадени още през ноември 2025 г., но комисията се е произнесла едва година по-късно, когато той вече е възстановил изпълнението на служебните си задължения.

Според адвоката това обезсмисля прилагането на разпоредбата, чиято цел е да предотврати оставането на общината без управление.

"Вече разглеждането им е безпредметно, съобразно целта на закона, защото той се е явил на работа и изпълнява функциите си", посочи Лулчева.

Тя изрази съмнения, че моментът на решението е избран умишлено, тъй като през последната година от мандата не могат да бъдат проведени частични местни избори, а определянето на следващия кмет остава в ръцете на Общинския съвет.

"Не мога да си представя, че хора, които би следвало да познават изборното законодателство, могат да напишат решение в такъв текст. И това, че са си затворили очите, означава, че има някакви задкулисни интереси", заяви адвокатът.

Лулчева направи паралел и със задържането на Коцев през 2025 г., като изрази мнение, че действията на прокуратурата тогава и на ОИК сега показват стремеж той да бъде отстранен от кметския пост.

Тя коментира и предстоящата работа на новия Висш съдебен съвет, като изрази очакване кадровият орган да обърне внимание на публично изнесените твърдения за натиск и заплахи срещу свидетели по делото срещу Коцев.