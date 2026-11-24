Отмениха червения картон на Лени Йоро срещу Ливърпул
Манчестър Юнайтед обжалва успешно изгонването на защитника, който няма да изтърпява наказание за един мач
Лени Йоро няма да бъде наказан за директния червен картон, който получи при загубата на Манчестър Юнайтед с 0:4 от Ливърпул във Висшата лига в неделя. Футболната асоциация потвърди, че обжалването е успешно, съобщи Ройтерс.
Йоро беше изгонен в осмата минута на “Анфийлд”, след като повали Александър Исак точно пред наказателното поле. Доминик Собослай откри резултата от последвалия пряк свободен удар.
“Наказанието на играча от един мач е отменено след успешно обжалване на неправомерното му отстраняване от игра”, се казва в изявлението на Футболната асоциация. Независимата регулаторна комисия ще публикува писмените си мотиви на по-късен етап.
Маурисио Почетино, който дебютира начело на Юнайтед в този мач, оспори решението още след двубоя. Според него Исак не е владеел топката в момента на нарушението, а ранното изгонване на Йоро е променило изцяло хода на срещата.