Лени Йоро няма да бъде наказан за директния червен картон, който получи при загубата на Манчестър Юнайтед с 0:4 от Ливърпул във Висшата лига в неделя. Футболната асоциация потвърди, че обжалването е успешно, съобщи Ройтерс.

Йоро беше изгонен в осмата минута на “Анфийлд”, след като повали Александър Исак точно пред наказателното поле. Доминик Собослай откри резултата от последвалия пряк свободен удар.

“Наказанието на играча от един мач е отменено след успешно обжалване на неправомерното му отстраняване от игра”, се казва в изявлението на Футболната асоциация. Независимата регулаторна комисия ще публикува писмените си мотиви на по-късен етап.

Маурисио Почетино, който дебютира начело на Юнайтед в този мач, оспори решението още след двубоя. Според него Исак не е владеел топката в момента на нарушението, а ранното изгонване на Йоро е променило изцяло хода на срещата.