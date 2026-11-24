Ботев Пловдив официално обяви раздялата със старши треньора Станислав Генчев и неговия щаб. Договорите са прекратени по взаимно съгласие, а за предстоящия двубой срещу Черно море представителният отбор ще бъде воден от Лъчезар Балтанов.

45-годишният Генчев приключва втория си престой начело на “канарчетата” с девет победи, три равенства и пет загуби във всички турнири. Заедно с него клуба напускат Живко Миланов, Йордан Господинов и Данаил Иванов. От Ботев благодариха на треньора и екипа му за професионализма, отдадеността и постигнатите резултати.

Последният мач на Генчев начело на пловдивчани беше домакинското равенство 3:3 с ЦСКА в 15-ия кръг на Първа лига. Ботев поведе с 2:0 до почивката с два гола на Самуил Цонов. След почивката гостите обърнаха до 3:2, а Мауро Родригес изравни още в следващата атака.

След равенството Ботев заема пето място в класирането с 24 точки. Срещу Черно море отборът ще изиграе първия си мач след раздялата с Генчев.