Косовските власти задържаха още четирима души по разследването за убийството на 49-годишната Арлинда Зекай, извършено в края на октомври, съобщи изданието „Коха диторе“.

Престъплението, за което основен заподозрян е неин роднина, предизвика вълна от обществено недоволство и протести в Прищина и други градове с искания за справедливост и търсене на сметка от институциите.

Причината за обществения гняв е фактът, че преди смъртта си жената многократно е сигнализирала органите на реда за домашно насилие и е предупреждавала, че животът ѝ е застрашен. В началото на ноември парламентът в Косово сформира специална анкетна комисия, която да провери пропуските на институциите.

Според съвместно съобщение на косовската полиция и Основната прокуратура в Прищина на новите четирима задържани е наложена мярка за задържане от 48 часа. Двама от тях са заподозрени в съучастие при подготовката и извършването на убийството, а другите двама – в укривателство и подпомагане на извършителите след тежкото престъпление. От обвинението уточняват, че в хода на следствените действия са събрани веществени доказателства, потвърждаващи основателните подозрения за тяхната съпричастност.

Арлинда Зекай беше убита вечерта на 25 октомври в дома си в село Витомирица, разположено близо до западния град Пея. Два дни по-късно – на 27 октомври – полицията арестува брата на бившия ѝ съпруг, сочен за пряк извършител. На него, както и на самия бивш съпруг на жертвата (задържан в деня на убийството по неин сигнал за домашно насилие), съдът наложи едномесечен предварителен арест.

Трагедията доведе до сериозни кадрови чистки и оставки по високите етажи на правоохранителната система в страната. От длъжност бяха отстранени главната прокурорка на община Пея и наблюдаващата прокурорка, работила по жалбите на Зекай, както и общо 11 полицейски служители, включително началникът на полицията в Пея. На 30 октомври оставка подаде и директорът на косовската полиция Газменд Ходжа, който мотивира решението си с поемането на морална отговорност за трагичния развой на случая.