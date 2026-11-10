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Косово изрази солидарност с България за жертвите на катастрофите на "Тракия"

Косово изрази солидарност с България за жертвите на катастрофите на "Тракия"
Снимка: AP/БТА

Косовското външно министерство поднесе съболезнования на близките на загиналите и пожела бързо възстановяване на ранените

Косовското министерство на външните работи изрази съболезнования за жертвите на тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" и заяви солидарност с българския народ. Позицията е публикувана в профилите на институцията в социалните мрежи.

"Загубата на човешки живот на автомагистрала "Тракия" в България е съкрушителна. Изказваме най-искрени съболезнования на семействата, които скърбят за своите близки, и пожелаваме бързо възстановяване на ранените. Народът на Косово е заедно с народа на България в този труден момент", посочват от косовското външно министерство.

Двете тежки верижни катастрофи са станали по-рано днес при гъста мъгла на автомагистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница", близо до Ямбол. При инцидентите са загинали 12 души, близо 50 са ранени, а общо 86 превозни средства са участвали в катастрофите.

Министерският съвет ще обяви 11 ноември за ден на траур в памет на загиналите. Това съобщи министър-председателят Румен Радев пред журналисти на мястото на инцидента.

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