Стойчо Младенов: ЦСКА е готов за титлата

ЦСКА посреща паузата за мачове на националните отбори като лидер в Първа лига след категорично победа в дербито срещу Левски с 3:0. „Армейците" събраха 34 точки и са с две повече от вечния съперник, който обаче все още има предимство. „Сините" на Хулио Веласкес имат мач по-малко и при успех могат да се върнат на върха.

Гиздол вдигна жълт картон на титуляр в ЦСКА

Легендата на „червените" Стойчо Младенов е на мнение, че това няма да се случи и ЦСКА ще дентронира Левски от шампионския трон на българския футбол в края на сезона. Младенов прогнози победа в дербито още след нулевото равенство със Славия (0:0) при откриването на новия стадион „Българска армия".

„ЦСКА е готов за титлата. Убеден и сигурен съм, че през зимата ЦСКА ще може да се коригира в селекцията и да бъде в помощ на Гиздол. ЦСКА ще вдигне нивото и класата“, заяви Младенов в ефира на „Дарик".

„То беше видимо. Преди мача бях наясно какви два стила ще се срещнат и кой ще надделе, казах го и на вашите колеги, то се потвърди. Аз не искам да влизам в детайли. ЦСКА се развива изключително положително, вървим към това, което всички си спомняме - отбор, който да няма проблеми във вътрешния шампионат, да печели титла след титла и така както сме играли Шампионска лига, отново да има същите успехи. В лицето на ръководството това е постижимо. Феновете ще бъдат доволни от това, което очаква като бъдеще ЦСКА“, каза още Младенов за разликата в стиловете между Левски и ЦСКА.

Младенов коментира и къде е Лудогорец в цялата картинка: „Лудогорец имаха своите силни моменти в годините. Имаха възможността да направят нещо с цената на задкулисие, виждате, че съдбата им го връща, че са работили по нечестен начин. Знаем как си извоюваха първата тила. На мен ми откраднаха по нечестен начин две титли. Мога да ги цитирам дословно, но в този момент предпочитам да говорим за положителни неща като ЦСКА“, допълни Екзекуротър на Ливърпул.