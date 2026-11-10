Иран: В момента не се водят преговори със САЩ

Ръководителят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи заяви в интервю за проиранския телевизионен канал „Ал-Маядин“, че в момента не се водят никакви реални преговори между Техеран и Вашингтон.

Иранската страна продължава твърдо да настоява, че САЩ трябва да изпълнят седем конкретни условия, заложени в междинното споразумение от юни, преди изобщо да се стигне до възобновяване на диалога и отваряне на стратегическия Ормузки проток, припомня Ройтерс. Сред тези условия са размразяване на ирански активи и премахване на военната блокада върху Техеран.

По думите на Резаи Техеран е поискал от американската администрация „ясен и изричен“ отговор на поставените изисквания, но към момента такъв все още не е получен.

Отговорът от Вашингтон дойде директно от Париж, където американският държавен секретар Марко Рубио по-рано днес отхвърли иранските искания, определяйки ги като „нереалистични и в някои случаи скандални“. Пред колегите си от Г-7 Рубио обяви, че икономическият натиск и наложената военноморска блокада от страна на САЩ работят толкова ефективно и нанасят „опустошителни“ щети в Иран, че на този етап президентът Доналд Тръмп няма нужда да предприема мащабни бойни операции.