Протестът на 11 ноември ще бъде и за жертвите на "Тракия": "Трябва ни истинска промяна"

Планираният за 11 ноември протест пред Народното събрание ще бъде посветен и на жертвите на тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия". Това става ясно от публикация във Facebook страницата "Българските истории", в която се отправя призив за участие в демонстрацията.

В съобщението се изразяват съболезнования към семействата, близките и приятелите на загиналите при трагичните инциденти на магистралата.

"Утрешният протест вече ще е различен. Протестът ще е и за жертвите, и за пътищата ни, и за животновъдите, и за земеделците, и за пчеларите! И за нашето бъдеще!", се посочва в публикацията.

Според авторите на призива трагедията на АМ "Тракия" поставя допълнителен акцент върху необходимостта от промени в страната.

Освен пътната безопасност сред засегнатите теми са проблемите на животновъдите, земеделските производители и пчеларите.

В публикацията не са посочени конкретни искания към институциите, но се отправя общ призив за промяна.

"Трябва ни истинска промяна, започва УТРЕ, 11.11.2026 г. от 11 часа, пред Народното събрание!", гласи съобщението.

Авторите призовават гражданите да се присъединят към демонстрацията въпреки трагичните събития от последните часове.

"Чакаме Ви, макар и с натъжени сърца, с желание за едно по-добро бъдеще!", се казва още в публикацията.

Призивът завършва с посланието: "Дължим го и на жертвите на тази ужасна касапница!!!"

Демонстрацията е обявена за 11 ноември от 11:00 часа пред Народното събрание в София.

Публикацията идва след двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" край Ямбол, при които по данни на Министерството на здравеопазването са загинали 11 души, а 51 са настанени в лечебни заведения.

В двата инцидента са участвали общо 86 превозни средства. Причините за сблъсъците продължават да се разследват от Националната следствена служба.

Към момента от публикацията не става ясно кои организации стоят зад провеждането на протеста и дали са предвидени промени в предварителната му организация.

Обявеното събиране обединява призиви за пътна безопасност, подкрепа за земеделския сектор и по-широки обществени промени, като трагедията на АМ "Тракия" е посочена като допълнителен повод за гражданска съпричастност.