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Сливенският митрополит Арсений ще отслужи заупокойна молитва за загиналите при катастрофата на АМ „Тракия“

Сливенският митрополит Арсений ще отслужи заупокойна молитва за загиналите при катастрофата на АМ „Тракия“
БТА

Ще бъде отслужена и молитва за скорошното и успешно възстановяване на пострадалите

Заупокойна молитва за загиналите при трагичния инцидент на автомагистрала „Тракия“, както и молитва за скорошното и успешно възстановяване на пострадалите, ще бъде отслужена утре в Сливен. Това съобщиха от Сливенската митрополия.

На 11 ноември, когато Българската православна църква почита паметта на свети великомъченик Мина, от 10:30 ч. в едноименния храм в Сливен Сливенският митрополит Арсений ще отслужи заупокойната молитва, предава БТА. 

Двете катастрофи станаха тази сутрин при гъста мъгла в двете посоки на магистралата в района на Ямбол.

В тях са участвали общо 86 превозни средства. Общият брой на загиналите при двете верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ е единайсет души. Общо 51 души са настанени в лечебни заведения – 33 в Сливен, 11 в Ямбол и 7 в Бургас. 

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