Сливенският митрополит Арсений ще отслужи заупокойна молитва за загиналите при катастрофата на АМ „Тракия“

Заупокойна молитва за загиналите при трагичния инцидент на автомагистрала „Тракия“, както и молитва за скорошното и успешно възстановяване на пострадалите, ще бъде отслужена утре в Сливен. Това съобщиха от Сливенската митрополия.

На 11 ноември, когато Българската православна църква почита паметта на свети великомъченик Мина, от 10:30 ч. в едноименния храм в Сливен Сливенският митрополит Арсений ще отслужи заупокойната молитва, предава БТА.

Двете катастрофи станаха тази сутрин при гъста мъгла в двете посоки на магистралата в района на Ямбол.

В тях са участвали общо 86 превозни средства. Общият брой на загиналите при двете верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ е единайсет души. Общо 51 души са настанени в лечебни заведения – 33 в Сливен, 11 в Ямбол и 7 в Бургас.