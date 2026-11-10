Близки продължават да издирват свои роднини след катастрофата на "Тракия"

Общо 51 души са пострадали при тежката верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия", при която загинаха 11 души. Най-много ранени - 33-ма, са настанени в болницата в Сливен, а останалите получават медицинска помощ в лечебни заведения в Ямбол и две болници в Бургас.

Сред първите извадени от автомобилите и транспортирани до Сливен е Красимир Михайлов. Той разказва, че инцидентът е станал при изключително лоша видимост заради гъстата мъгла.

"Много гъста мъгла, на метър нищо не се виждаше напред. И това е, стана всичко много бързо. Обадих се на всички - на познати, на близки", разказва Михайлов.

Заради метеорологичните условия въздушната линейка не е успяла да се включи в спасителната операция и се е наложило пострадалите да бъдат транспортирани по земя.

"Оттук той е излетял и не е успял да кацне, и се е върнал, поради което е организиран наземният спешен медицински транспорт", обясни министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

По думите на Михайлов медицинските екипи са пристигнали бързо на мястото на катастрофата и са започнали да изваждат тежко пострадалите.

"Бързо беше, може би за едно 5-6 минутки дойдоха и почнаха да вадят тежко пострадалите хора", казва той.

По време на инцидента на смяна в спешното отделение на болницата в Сливен е била д-р Тереза Георгиева. За специализанта това е първото участие в спасителна операция с подобен мащаб.

"В този момент не мислиш колко е напечено, просто мислиш как да помогнеш на пациента, който е срещу тебе, а не да се паникьосваш", разказва д-р Георгиева.

За кратко лечебното заведение е приело 20 от пострадалите. Четирима от тях са били в най-тежко състояние и са настанени в реанимация. Останалите са разпределени в различни отделения.

"В лицево-челюстна хирургия - двама, един в хирургия и един в уши, нос, гърло. Всички, които са приети в другите отделения, освен в реанимация, са стабилни", посочи изпълнителният директор на болницата д-р Васислав Петров.

В Сливен беше организирана акция по кръводаряване, в която се включиха десетки доброволци. Сред дарителите са хора, които искат да помогнат на пострадалите, както и такива, които редовно даряват кръв заради рядката си кръвна група.

"Надявам се да помогна. Просто много лоша трагедия, в която се надявам по някакъв начин да помогнем поне", заяви Радил Ченков.

Кметът на Сливен Стефан Радев също се включи в акцията.

"Общо взето съм с рядка кръвна група и понякога ми се обаждат да дарявам кръв", коментира той.

Медицинските екипи са готови да продължат работа и след края на обичайното работно време.

"Няма да се съобразяваме днес с работното време, ще останем, докато има възможност", заяви медицинският фелдшер Димитър Пеев.

Седем от ранените са транспортирани до две болници в Бургас. Сред лекарите, които се грижат за тях, е проф. д-р Асен Балтов, началник на Клиниката по ортопедия в болница "Сърце и мозък" в града.

В късния следобед министър-председателят посети лечебните заведения, където разговаря с пострадали и с медицинските екипи, участвали в спасяването им.

Към момента 17 от общо 20 пациенти, приети в болницата в Сливен, остават на лечение в различни отделения, като четирима са в реанимация. Двама от пострадалите са били оперирани по спешност в следобедните часове, а състоянието им остава критично.

Все още не е изключена възможността на мястото на катастрофата да има хора, но в болницата в Сливен не са постъпвали нови пострадали.

Междувременно продължава издирването на информация за хора, с които близките им са загубили връзка след тежкия инцидент. Министерството на здравеопазването разкри специална телефонна линия за справки - 02 930 11 52. На нея гражданите могат да подадат запитване, за да установят в кое лечебно заведение е настанен техен близък.