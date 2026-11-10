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Над час продължава изтеглянето на автомобилите от катастрофите на АМ „Тракия“

Над час продължава изтеглянето на автомобилите от катастрофите на АМ „Тракия“
БТА

На място са над 15 автомобила на „Пожарна безопасност и защита на населението“ от Сливен, Карнобат и Ямбол, стотици полицаи и над 30 автомобила на "Пътна помощ"

Над час продължава изтеглянето на автомобилите от двете верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол.

На място са над 15 автомобила на „Пожарна безопасност и защита на населението“ от Сливен, Карнобат и Ямбол, стотици полицаи и над 30 автомобила на "Пътна помощ", предава БТА. 

Двете катастрофи станаха тази сутрин при гъста мъгла в двете посоки на магистралата в района на Ямбол. В тях са участвали общо 86 превозни средства.

Общият брой на загиналите при двете верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ е 11, уточниха от пресцентъра Министерството на здравеопазването. Общо 51 души са настанени в лечебни заведения след пътнотранспортното произшествие.

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