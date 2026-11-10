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Андрий Сибиха: Украйна дълбоко разбира тази болка и е солидарна с България

Андрий Сибиха: Украйна дълбоко разбира тази болка и е солидарна с България
АП/БТА

Според последните официални данни произшествието, което включва две отделни верижни катастрофи в района на пътен възел „Зимница“ с участието на над 80 превозни средства, е отнело живота на поне 12 души

Украинският външен министър Андрий Сибиха изрази своите съболезнования към семействата на жертвите от тежкия верижен сблъсък на автомагистрала „Тракия“. Според последните официални данни произшествието, което включва две отделни верижни катастрофи в района на пътен възел „Зимница“ с участието на над 80 превозни средства, е отнело живота на поне 12 души и е довело до раняването на най-малко 51 граждани.

Първоначалните данни, с които украинският първи дипломат е разполагал към 14:00 ч. българско време, бяха за малко по-нисък брой жертви, което отрази и в социалната мрежа X.

"Трагични новини идват от България, където ужасна верижна катастрофа на магистрала „Тракия“ отне живота на най-малко 11 души и рани 48", написа Сибиха.

"Изразявам искрените си съболезнования на семействата на загиналите. Пожелавам бързо и пълно възстановяване на всички ранени. Като нация, която всеки ден се сблъсква със загубата на невинни човешки животи в резултат на руската агресия, Украйна дълбоко разбира тази болка и е солидарна с България".

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