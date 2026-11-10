Президентът на Северна Македония изрази съболезнования за жертвите на "Тракия"

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова изрази съболезнования на българския държавен глава Илияна Йотова и на близките на загиналите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница".

В публикация в социалната мрежа Екс Силяновска-Давкова заяви, че е дълбоко потресена от случилото се, и пожела на ранените сили и бързо възстановяване.

При двете тежки верижни катастрофи, станали тази сутрин при гъста мъгла в района на Ямбол, загинаха най-малко 12 души, а близо 50 бяха ранени.

Силяновска-Давкова изрази съпричастност към всички засегнати и пожела на ранените сили и пълно възстановяване.