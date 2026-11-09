Американски дипломат: Българската блокада на РСМ създава лош прецедент за региона

Северна Македония е направила всичко, което Европейският съюз е поискал от нея за напредък към членството, а българската блокада създава лош прецедент за целия регион. Това заяви бившият специален представител на САЩ за Западните Балкани Метю Палмър в интервю за македонската национална телевизия МРТ.

Според него двустранните спорове не трябва да възпрепятстват процеса на присъединяване, като той очаква по-активна роля от страна на Брюксел и ключовите държави членки.

„Това, което мога да кажа, е, че Северна Македония направи всичко, което Европейският съюз поиска от нея, за да напредне към членството. Смятам за изключително жалко, че България е в позиция да блокира този процес за Скопие. Това създава лош прецедент за региона“, подчерта Палмър.

Американският дипломат предупреди, че последиците от блокадата се усещат и от останалите страни кандидатки. Те следят македонския опит и си задават въпроси с какви допълнителни изисквания могат да се сблъскат по своя път.

„Белград следи опита на Скопие и се пита какво биха могли да поискат Загреб или Букурещ в присъединителния процес. Това обезсърчава страните кандидатки да провеждат необходимите реформи“, коментира бившият пратеник на Вашингтон.

Палмър изрази надежда, че България ще покаже сдържаност, а Европейският съюз ще настоява двустранните въпроси да не натоварват разширяването.

Говорейки за възможната американска помощ, той припомни, че лично е участвал в предишните опити за преодоляване на спора, когато според него българските искания са започнали да възпрепятстват европейския път на Скопие.

„Направихме всичко възможно, за да премахнем блокадата. Това не е прост процес, но вярвам, че София в крайна сметка ще разбере, че в интерес на България е Северна Македония да бъде нейният европейски партньор“, заяви Палмър. Той допълни, че очаква САЩ да продължат да подкрепят и двете страни, но акцентира, че е необходим по-сериозен ангажимент от страна на европейските институции и столици.

Според американския експерт страните кандидатки трябва да бъдат оценявани въз основа на реформите, а не по исторически и идентичностни въпроси. Въпреки това той отбеляза, че на практика ЕС трудно може да наложи подобен подход без активната подкрепа на влиятелните си членки.

„Затова ключовите страни членки трябва да помогнат процесът да бъде справедлив, прозрачен и в интерес на всички засегнати страни. Тук визирам Франция, Германия и Италия, които трябва да поемат проактивна роля и да защитят интегритета на процеса“, призова дипломатът.

Палмър не предложи конкретен модел за споразумение между Скопие и София, но оцени, че съществуват множество възможни подходи и пространство за „креативна дипломация“, каквато очаква от двете държави, Брюксел, водещите европейски столици и Вашингтон.