Най-важното от света на 09.11.26-та г.

Европейският съюз ще инвестира 50 милиона евро в изграждането на Център за морска сигурност на Черно море. Новината бе съобщена в Букурещ от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, чиято визита в региона е директна реакция на ескалацията на напрежението и зачестилите атаки с дронове срещу търговски кораби. Фон дер Лайен побърза да увери, цитирана по БТА, че тристранното споразумение между Румъния, България и Брюксел ще бъде обвързано с крайни срокове, за да се ускори тромавият бюрократичен процес.

По случай 37-ата годишнина от падането на Берлинската стена германският канцлер Фридрих Мерц отправи силен апел за отстояване на свободата и демократичните ценности, предава ДПА. „Девети ноември въплъщава едновременно най-мрачните и най-светлите страници от нашето минало – от антисемитизма и преследванията до зараждането на демокрацията и рухването на стената. Свободата и демокрацията не идват даром. Наш дълг е да ги пазим – както у дома в Германия, така и в цяла Европа“, категоричен бе канцлерът.

Нови подробности около катастрофата, за която се води делото срещу Ива Михайлова в Северна Македония, станаха известни по време на поредното съдебно заседание в Кочани. Изслушаното вещо лице Винко Гайца заяви, че според изготвената от него експертиза автомобилът "Рено", движещ се от Щип към Кочани, е навлязъл в лентата на управлявания от Михайлова "Фолксваген". Според вещото лице следите от произшествието показват, че сблъсъкът е настъпил в лентата, в която се е движила Ива Михайлова.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че е координирал позициите си с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен преди украинско-руските преговори с американско посредничество, които са планирани за тази седмица в Абу Даби, предаде Франс прес. „С Урсула координирахме също така позициите си относно срещата в Абу Даби. Правим всичко възможно тристранният формат да даде резултати“, написа украинският държавен глава в социалната мрежа Екс.

Близо седмица след като официално призна тежкото поражение на републиканците и с уважение поздрави опонентите си, американският президент Доналд Тръмп смени радикално тона и постави под въпрос легитимността на междинните избори, предава ДПА. В своя публикация в платформата „Трут соушъл“ държавният глава изригна срещу вота, атакувайки индиректно и социологическите агенции. „Има ли някой, който наистина вярва, че тези „избори“ бяха честни. Как е възможно проучванията да са се объркали толкова много???“, написа ръководителят на Белия дом.

Русия и Украйна подхождат с добри намерения към предстоящите преговори за прекратяване на войната, които ще се проведат с посредничеството на САЩ. Това заяви висш американски представител, цитиран от Ройтерс. На брифинг преди разговорите в Абу Даби американският източник разкри пред журналисти, че при проведените при закрити врата подготвителни дискусии и двете воюващи страни са проявили известна гъвкавост по сложните териториални въпроси.

16 станаха жертвите при експлозията в завод в турския егейски окръг Измир. 13 души са ранени при инцидента, съобщава турската държавна телевизия ТРТ-Хабер. Трагедията стана в обедните часове днес в металургичния завод в град Алиага. След силната експлозия от завода се издигна гъст облак дим.

Екип от експерти на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) пристигна на иранска територия, за да поднови инспекциите на ядрените съоръжения в страната, съобщават местните медии, цитирани от ДПА. Говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи потвърди чрез държавната информационна агенция ИРНА, че пратениците на ООН вече са извършили оглед на атомната електроцентрала „Бушехр“, разположена в южната част на страната. Това е първото посещение на международни инспектори в пристанищния град от юни насам, където функционира единствената иранска АЕЦ.

Първи блок на АЕЦ „Черна вода“ в Румъния отново е изключен от националната енергийна система заради повреда, съобщиха от Министерството на енергетиката в информация, предава БТА. Това се случва няколко дни след повторното му включване.