16 загинали и 13 ранени при експлозията в завод в Измир

16 станаха жертвите при експлозията в завод в турския егейски окръг Измир. 13 души са ранени при инцидента, съобщава турската държавна телевизия ТРТ-Хабер.

Трагедията стана в обедните часове днес в металургичния завод в град Алиага. След силната експлозия от завода се издигна гъст облак дим.

Взривът предизвика паника в района. Към местопроизшествието бяха изпратени много екипи на пожарната, спешната помощ, полицията.

Пожарът, възникнал след взрива в завода, вече е потушен, информира ТРТ-Хабер.

Екипите за търсене и спасяване на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), пожарната и полицията продължават да работят в района. В спасителните операции се включват екипи от съседните общини.

Роднините на ранените, които са били откарани в държавната болница в Алиага, продължават да чакат пред болницата.

Състоянието на двама от ранените е тежко.

В изявление на металургичния завод „ХАБАШ“ в Алиага се отбелязва, че по време на плановите ремонтни работи в една от пещите е настъпил трагичният инцидент.

Днешният инцидент в окръг Измир е поредната трудова злополука в Турция с фатален край.