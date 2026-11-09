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16 загинали и 13 ранени при експлозията в завод в Измир

16 загинали и 13 ранени при експлозията в завод в Измир
AP/БТА

Пожарът, възникнал след взрива в завода, вече е потушен

16 станаха жертвите при експлозията в завод в турския егейски окръг Измир. 13 души са ранени при инцидента, съобщава турската държавна телевизия ТРТ-Хабер. 

Трагедията стана в обедните часове днес в металургичния завод в град Алиага. След силната експлозия от завода се издигна гъст облак дим.

Взривът предизвика паника в района. Към местопроизшествието бяха изпратени много екипи на пожарната, спешната помощ, полицията.

Пожарът, възникнал след взрива в завода, вече е потушен, информира ТРТ-Хабер. 

Екипите за търсене и спасяване на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), пожарната и полицията продължават да работят в района. В спасителните операции се включват екипи от съседните общини.

Роднините на ранените, които са били откарани в държавната болница в Алиага, продължават да чакат пред болницата. 

Състоянието на двама от ранените е тежко. 

В изявление на металургичния завод „ХАБАШ“ в Алиага се отбелязва, че по време на плановите ремонтни работи в една от пещите е настъпил трагичният инцидент.

Днешният инцидент в окръг Измир е поредната трудова злополука в Турция с фатален край.

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