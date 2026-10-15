Тежка остава ситуацията в Истанбул; 3 станаха жертвите при наводненията

Тежка е ситуацията в Истанбул, който бе силно засегнат от наводнения.

Три станаха жертвите при стихията, а четирима души са изчезнали, предават турските медии.

Подлези и тунели бяха наводнени, а в някои части на града се образуваха свлачища. На много места в града има паднали дървета. Наводнени бяха домове и търговски обекти, джамии, шофьори бяха блокирани на пътищата, много паркирани автомобили бяха отнесени от придошлите води.

Заради валежите има проблеми с въздушния трафик, предава телевизия СиЕнЕн-Тюрк.

Десетки самолети не са могли да кацнат на летищата "Истанбул" и "Сабиха Гьокчен".

В района Бейкоз преля река Рива. Наводнени бяха цехове и ниви в района.

В обедните часове днес бе открито безжизненото тяло на 40-годишен мъж край малка река, информира СиЕнЕн-Тюрк.

34-годишен мъж, който е бил тежко ранен, след като паднал на на наводнена улица при опит да пресече. Инцидентът е станал в района Саръйер. Мъжът е бил приет в болница. Въпреки усилията на лекарите днес човекът е починал.

14-годишно момче загина вчера, след като получи токов удар при стъпване в локва в Истанбул.

Властите обявиха днешния ден за неучебен.

Наводнени са били и части от Капалъ чаршъ и Пазара на подправките – две от най-известните туристически атракции в Истанбул, информира Анадолската агенция.