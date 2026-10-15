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Две станаха жертвите при наводненията в Истанбул; заради валежите има проблеми с въздушния трафик

Две станаха жертвите при наводненията в Истанбул; заради валежите има проблеми с въздушния трафик

Властите обявиха днешния ден за неучебен

Две станаха жертвите при наводненията в Истанбул, предават турските медии.

Заради валежите има проблеми с въздушния трафик, предава телевизия СиЕнЕн-Тюрк.

Общо 43 самолета не са могли да кацнат на летищата "Истанбул" и "Сабиха Гьокчен".

34-годишен мъж, който е бил тежко ранен, след като паднал на на наводнена улица при опит да пресече. Инцидентът е станал в района Саръйер. Мъжът е бил приет в болница. Въпреки усилията на лекарите днес човекът е починал, информира СиЕнЕн-Тюрк.

14-годишно момче загина вчера, след като получи токов удар при стъпване в локва в Истанбул. 

Проливният дъжд, започнал вчера в мегаполиса, предизвика тежки наводнения. Наводнени бяха домове и търговски обекти, джамии, шофьори бяха блокирани на пътищата, много паркирани автомобили бяха отнесени от придошлите води. 

Властите обявиха днешния ден за неучебен.

Наводнени са били и части от Капалъ чаршъ и Пазара на подправките – две от най-известните туристически атракции в Истанбул, информира Анадолската агенция.

Службите за спешна помощ са получили 2 518 сигнала между 6:00 и 20:00 часа, включително 1 277 случая на наводнения, 15 свлачища и 47 случая с блокирани хора, съобщиха от валийството на Истанбул.

 

 

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