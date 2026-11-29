Консервативната Народна партия (НП) в Испания печели най-много места в парламента след оспорвани избори, но ще се нуждае от подкрепата на крайнодясната партия „Вокс“ (Vox), за да сформира стабилно правителство. Това сочат прогнозите и екзитполовете, цитирани по CNN. Ако „Вокс“ влезе в кабинет, оглавяван от НП, това ще бъде първата крайнодясна партия в Западна Европа, която участва в управляваща коалиция, както и първото завръщане на крайната десница във властта в Испания след ерата на диктатора Франко.

Разговорите между израелския министър-председател Бенямин Нетаняху и неговия политически опонент от центъра Гади Айзенкот завършиха без постигнато споразумение за формиране на кабинет заради „дълбоките разногласия“ между двамата лидери. Пробив не бе осъществен въпреки отстъпката, която досегашният премиер направи в последния момент, съобщи агенция „Франс прес“.

Една жена загина, а петима души пострадаха при поредно нападение над черноморското пристанище Одеса. Информацията бе разпространена в „Телеграм“ от началника на областната военна администрация Олег Кипер, цитиран от агенция ДПА. По негови данни при ударите в града са нанесени щети по жилищен блок, база за съхранение на детски играчки и аграрен обект.

Неидентифициран дрон камикадзе с чуждестранен произход се е разбил през изминалата нощ в чаена плантация в североизточния турски окръг Ризе, съобщи изданието „Тюркийе тудей“. Сблъсъкът на безпилотния летателен апарат със земята е бил последван от силна експлозия, която е нанесла материални щети по околните сгради и е предизвикала сериозна паника сред местното население.

Бурни ветрове в Егейско и в части от Йонийско море предизвикаха сериозни сътресения в морския транспорт на Гърция, като днес голяма част от фериботните курсове бяха спрени, предаде агенция АНА-МПА, цитирана по БТА. Към момента от най-голямото атинско пристанище Пирея не отплават кораби, с изключение на линиите към островите в Аргосароническия залив, където плават единствено конвенционални плавателни съдове, и то след изрична преценка на капитаните.