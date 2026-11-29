Една жена загина, а петима души пострадаха при поредно нападение над черноморското пристанище Одеса. Информацията бе разпространена в „Телеграм“ от началника на областната военна администрация Олег Кипер, цитиран от агенция ДПА.

По негови данни при ударите в града са нанесени щети по жилищен блок, база за съхранение на детски играчки и аграрен обект.

Малко по-рано от Киев информираха и за още една загинала жена и трима ранени след руски обстрел с планиращи бомби по Запорожие.

Според сводката на украинската противовъздушна отбрана от тази сутрин, срещу територията на страната са били изстреляни общо 140 руски безпилотни апарата, като 101 от тях са неутрализирани.

От своя страна Украйна потвърди, че продължава да извършва ответни нападения с дронове в рамките на отбраната си срещу руската инвазия, която навлиза в своята пета година.

Междувременно руското военно ведомство обяви, че през изминалата нощ са били свалени и унищожени 1017 украински дрона – брой, който чувствително надвишава данните от предходните денонощия, отбелязва ДПА.

Московският градоначалник Сергей Собянин уточни, че 542 от безпилотните апарати са летели директно към руската столица.

Агенция ДПА подчертава, че изнесените от двете воюващи страни данни не подлежат на независима проверка, а Москва не съобщава за евентуални разрушения на своя територия.

На дипломатическия фронт украинският държавен глава Володимир Зеленски поднови предложението си за спиране на огъня по актуалната фронтова линия в интервю за катарския канал „Ал Джазира“.

Той определи замразяването на бойните действия по сегашните позиции и стартирането на преговорен процес като „значителен компромис“ от украинска страна.

Кремъл обаче отхвърля подобен сценарий, като позицията на Москва е, че първо трябва да бъдат уредени първопричините за конфликта, преди да се пристъпи към примирие.