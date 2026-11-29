Нахлулият от Балканите студен фронт донесе снеговалежи и заледявания в пограничните райони между България и Турция, предава БТА.

По данни на изданието „Едирне хабер“ снежна покривка се е образувала по високите части край Къркларели. Около граничния пункт Дерекьой – Малко Търново, както и в района на Кофчаз, валежите преминават във виелици.

От Дирекция „Магистрали“ към областното пътно управление предупреждават за силно намалена видимост в зоната на границата. На терен вече работят снегопочистващи машини, които обработват настилките със сол и луга. Пътната обстановка остава тежка, а шофьорите са призовани да следят актуалните инструкции на пътната полиция чрез мобилните си приложения.

Термометрите в Къркларели отчитат стойности между минус 1 и минус 2 градуса, като според синоптиците преваляванията от сняг ще продължат на пресекулки до края на деня.

Тежки зимни условия са регистрирани и на граничния преход Хамзабейли – Лесово близо до Одрин, където снегът е придружен от поривист вятър.

Влошаването на времето идва след поройните дъждове, които заляха Одрин през целия съботен ден. Лошото време обаче не отказа множество български туристи, които традиционно посетиха най-голямото тържище в града – съботния пазар.

„Одринци, които обикновено прекарват съботата в пазаруване, не отидоха да пазаруват поради дъжда, който не спря през целия ден. В замяна на това българските граждани, които идват всеки уикенд да пазаруват от Съботния пазар, и този път не измениха на навика си и въпреки дъждовното време масово пазаруваха зеленчуци, плодове и текстилни стоки“, отбелязва местният вестник „Сон хабер“.