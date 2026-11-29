Временно е ограничено движението по автомагистрала "Хемус" в посока София при 41-вия километър, в района на тунел "Ечемишка", заради завъртял се тежкотоварен автомобил. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Заради тежките зимни условия остава затворен за всички превозни средства и пътят Аксаковска панорама – Суворово в област Варна. Причината са силни снегонавявания и намалена видимост.

По-рано от АПИ съобщиха, че движението на товарни автомобили над 12 тона по автомагистрала "Хемус" е било възстановено в посока София, докато в посока Варна камионите продължават да изчакват на място. Впоследствие обаче инцидентът при тунел "Ечемишка" е наложил ново временно ограничение в посока столицата.

Поетапно се възстановява и движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по път I-1 Враца – София. В посока Видин камионите все още изчакват.

В област Видин вече е възстановено преминаването на всички превозни средства по път I-1 между Скомля и Медовница.

Отпаднало е и ограничението за тежкотоварни автомобили над 12 тона по пътя Обзор – Слънчев бряг.

Междувременно близо 1000 снегопочистващи машини продължават да обработват републиканската пътна мрежа.

От АПИ предупреждават, че силният вятър, снежните навявания и заледените участъци продължават да създават опасност за движението.

Шофьорите се призовават да следят актуалната пътна обстановка, да се движат с повишено внимание и да избягват пътувания, които не са наложителни.

Информация за въведените ограничения и проходимостта на пътищата може да бъде получена на сайта traffic.api.bg и на денонощния телефон 0700 130 20.