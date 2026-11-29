Кошмарът с контузии в Байерн Мюнхен сякаш няма край. Поредният с травма в отбора е Конрад Лаймер. Австриецът получи контузия в сухожилието при равенството 0:0 срещу Хамбургер като гост.

Той влезе в игра в 52-ата минута на мястото на Ленарт Карл, но трябваше да напусне терена принудително малко преди края.

"Билд" пише, че Лаймер ще се възстановява поне три месеца.

Австриецът е поредният футболист в състава на Венсан Компани, който е с травма. Аут по същата причина са още Хари Кейн, Майкъл Олисе, Джамал Мусиала, Мануел Нойер, Алфонсо Дейвис и Исмаел Сайбари.