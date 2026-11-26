Всички футболисти на Байерн Мюнхен са твърдо зад Джамал Мусиала, съобщава Bild. Играчите застават и зад думите на своя втори капитан Йозуа Кимих, който открито нападна ръководството на клуба за отношението към неговия съотборник и публичните изявления на Ули Хьонес, Карл-Хайнц Румениге и Ян-Кристиян Дреезен.

Кимих говори след загубата с 1:2 от Лил в Шампионска лига, като го направи от името на целия отбор. "Джамал има нашата 100-процентова подкрепа", заяви той.

Играчите разбират ситуацията и притесненията на ръководството на Байерн. Въпреки това думите на Румениге миналия петък не бяха приети добре в съблекалнята. Много играчи смятат, че е било неуместно да се изнесе такъв конфликт на публично място и да се натоварва индивидуален футболист. Мнозина са на мнение, че този въпрос е трябвало да бъде решен вътре в клуба.

В същото време Abend Zeitung твърди, че висшето ръководство на Байерн е било раздразнено от публичните коментари на Кимих по темата в сряда. В клуба не са били уведомени предварително, което е довело до тяхното неудобрение.

Самият Кимих внимателно е премислил какво точно да каже по темата в последните няколко дни, допълва Bild. Той е втори капитан на отбора след Мануел Нойер, който отсъства заради контузия. Халфът смятал за свой дълг да коментира този въпрос и да застане зад своя съотборник.

Все още не е ясно дали Кимих ще бъде глобен от клуба заради коментарите си, но първоначалното усещане е, че няма да има последствия за него. Спортното ръководство начело с Макс Еберл, Кристоф Фройнд и треньора Венсан Компани иска да успокои обстановката и най-сетне да сложи край на цялата полемика.

Освен това мнозина в Байерн смятат, че Кимих е преценил и двете страни в критиката си и е показал разбиране към притесненията на ръководството на клуба за състоянието на Мусиала. С това, с което не е бил съгласен обаче, е начинът, по който беше отправена критиката, особено от Карл-Хайнц Румениге веднага след завръщането на Мусиала в петък.