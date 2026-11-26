Северна Корея временно спира доставките на балистични ракети и артилерийски боеприпаси за Русия на фона на дипломатическо напрежение между двете страни. Това съобщи украинското военно разузнаване, цитирано от Ройтерс.

Според Главното управление на разузнаването към украинското министерство на отбраната решението е било обявено миналия месец от севернокорейската външна министърка Чое Сон-хи. Повод за него станало изявление на руския заместник-министър на външните работи Андрей Руденко, че Москва е готова да съдейства за намаляване на напрежението между Северна и Южна Корея.

Чое е поискала от руската страна разяснения относно политиката ѝ спрямо Сеул. В отговор Пхенян временно е ограничил не само доставките на артилерийски снаряди и балистични ракети КН-23, но и полетите на руски военни самолети над севернокорейска територия.

Украинското разузнаване твърди още, че Северна Корея е отложила изпълнението на руско искане за увеличаване на военното си присъствие в Русия. Става дума за евентуално нарастване на контингента от около 8500 до 50 000 военнослужещи.

Информацията не е потвърдена независимо от Ройтерс. Агенцията не е успяла да установи дали Руденко и Чое действително са направили посочените изявления. Москва и Пхенян не са отговорили незабавно на отправените запитвания за коментар.

Северна Корея доставя оръжия на Русия от 2023 г., а година по-късно започна да изпраща и военнослужещи, които участваха в сраженията срещу украинските сили в руската Курска област.

Въпреки твърденията за напрежение контактите между двете държави продължават. Миналата седмица руският президент Владимир Путин се срещна в Кремъл с Чо Йон-вон, един от най-близките сътрудници на севернокорейския лидер Ким Чен-ун.