Европейската комисия разследва мащабна кибератака срещу своите информационни системи, като подозренията са насочени към хакерска група с предполагаеми връзки с Китай, съобщава Euronews, позовавайки се на два източника, запознати със случая.

По информация на медията атаката продължава повече от месец, а специалистите на европейската институция все още работят по ограничаването ѝ. Вътрешно използваното кодово име за предполагаемите извършители е „Панда“ – обозначение, което насочва към възможна връзка с Китай.

В средите на киберсигурността често се използват имена на животни за идентифициране на хакерски групи, за които се предполага, че действат с подкрепата на определени държави. Засега обаче Европейската комисия не е потвърдила официално произхода на атаката, тъй като разследването продължава.

„За да установим кой стои зад атаката, трябва първо да приключи разследването. Към момента няма официално приписване на отговорност“, заяви говорителят на Комисията Томас Рение пред журналисти в понеделник.

Злонамерена дейност във вътрешната ИТ мрежа на институцията е била установена на 22 октомври. Въпреки предприетите мерки проникването не е било напълно овладяно. В събота Комисията временно преустанови и публичния достъп до платформата EU Academy, която предоставя на младите хора възможности за професионално обучение и развитие.

От платформата съобщиха, че инцидентът все още се разследва и че са въведени допълнителни мерки за ограничаване на последиците и предотвратяване на нови нарушения на сигурността.

Изтекли са лични данни на потребители

Европейската комисия потвърди, че при атаката са били разкрити имена и имейл адреси на потребители. Засегнатите са получили предупреждения за възможни последващи опити за измами, включително фишинг съобщения, при които извършителите могат да използват придобитата информация.

Засега няма потвърждение за кражба на данни от служителите на Комисията или за компрометиране на други вътрешни информационни масиви. Като предпазна мярка обаче няколко вътрешни приложения са били изключени от интернет, като част от тях продължават да бъдат недостъпни.

Според предварителната оценка на заплахата атаката не е била насочена към конкретни служители или отделни информационни системи. Вместо това предполагаемите нападатели са се опитали да проучат по-широко възможностите за проникване в мрежата на европейската институция.

Разследването насочва към китайски инструмент с изкуствен интелект

Една от основните следи, по които работят разследващите, е използването на ARTEX – китайски инструмент за киберсигурност, който прилага изкуствен интелект за откриване на уязвимости в информационни системи.

Microsoft и CrowdStrike свързват хакерските групи Storm-0940 и Panda Vapor с Китай. Според техни доклади групите са използвали ARTEX в международни шпионски операции, при които са били атакувани стотици организации по света.

Европейската комисия е станала обект и на други две кибератаки през тази година. Едната е била насочена към облачната инфраструктура, поддържаща официалния сайт Europa.eu, а другата е засегнала мобилната инфраструктура на институцията през януари.

И за двата случая има подозрения за връзка с китайската екосистема от киберзаплахи, но се предполага, че зад тях стоят различни хакерски групи. Официално установяване на отговорността няма и при тези инциденти.

Пекин многократно е отхвърлял обвиненията, че подкрепя или ръководи хакерски групи, извършващи атаки срещу чуждестранни правителства и институции.

Синдикатът на служителите критикува реакцията на ЕК

Начинът, по който Европейската комисия е реагирала на кибератаката, предизвика недоволство сред служителите ѝ. Най-големият синдикат в институцията разкритикува липсата на навременна вътрешна комуникация, след като част от държавните служители са научили за инцидента от медиите.

От Комисията отхвърлиха критиките с аргумента, че при подобни случаи публичното разпространение на информация може да предупреди извършителите за предприетите контрамерки и да затрудни работата на специалистите по сигурността.

Според Euronews ограничаването на публичността е важно и за предотвратяване на излишно напрежение, което би могло допълнително да усложни усилията за овладяване на кибератаката.