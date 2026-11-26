Министърът на туризма Илин Димитров определи днес като исторически успех избирането на България за заместник-председател на Изпълнителния съвет на Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism) за 2027 година.

Димитров коментира новината пред журналисти в Банско, където се срещна с представители на местната власт, контролните органи и туристическия бизнес.

Решението за избора на страната ни беше взето на 127-ата сесия на Изпълнителния съвет в Абу Даби.

По думите на министър Димитров това ще помогне за по-активна работа на страната в международните политики и да участва в процесите в туризма, предава БТА.

Илин Димитров посочи, че страната ни е добре позната, а усилията, полагани по отношение на политиките за сближаване и изграждането на добри международни контакти, дават резултат, като България вече ще е не само обект на тези политики, но и ще задава тона.

Министър Димитров коментира и предстоящото домакинство на страната ни на Световната конференция за култура и туризъм, която България подготвя съвместно със Световната организация по туризъм към ООН. Събитието ще се проведе в София и Казанлък. България ще представи традициите в Розовата долина и съкровищата в Долината на тракийските царе. Сред тях е Казанлъшката тракийска гробница, вписана в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, съобщиха вчера от ресорното министерство.

"Очаква се събитието да е в началото на юни, но предстоят финални уточнения", посочи Димитров.

Той отбеляза, че конференцията ще е по време на Празника на розата в Казанлък, където „ще покажем на целия свят колко е красива България“, както и прекрасните места, които имаме тук. По думите му събитието ще помогне много за промотирането на страната.