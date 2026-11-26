Кметът на София Васил Терзиев започна разговорите с Групата на Световната банка за провеждане на цялостен независим анализ на „Топлофикация София“, съобщиха от пресцентъра на Общината.

На 25 ноември бяха проведени редица от работни срещи, след като миналата седмица Столичният общински съвет подкрепи предложението на кмета за стартиране на процеса.

Срещите бяха ползотворни и работата по уточняване на обхвата, параметрите и конкретните дейности по бъдещия договор продължава.

В процеса участват и общински съветници, за да се гарантират пълна прозрачност и ангажираност на Столичния общински съвет на всеки етап от подготовката.

"В момента се случва точно това, за което предупреждавам многократно – без мащабни инвестиции състоянието на топлопреносната мрежа ще се влошава с всяка изминала година. Показателно е, че тази година авариите са четири пъти повече в сравнение с миналата", посочи кметът, цитиран от общинския пресцентър.

Той отбеляза, че всеки ден е в контакт с изпълнителния директор на дружеството и настоява за максимално бързо отстраняване на авариите. Кметът заяви, че търси възможности Общината да съдейства за ускоряване на ремонтите. Анализът, който предстои да направим със Световната банка, няма да реши проблемите с отоплението през настоящия сезон, но е задължителна първа стъпка към реалното оздравяване на дружеството.

"Трябва да прекъснем този цикъл на аварии и аварийни ремонти, в който „Топлофикация София“ се намира от години", заяви кметът Васил Терзиев.

На 19 ноември, след две предходни отлагания, СОС даде съгласие на кмета да проведе преговори и да сключи договор с Групата на Световната банка. Предвидената първа фаза е с продължителност до една година и максимална стойност от 900 000 евро.

Анализът ще обхване техническото и финансовото състояние на дружеството, регулаторната рамка, натрупаните задължения, основните рискове и необходимите приоритетни инвестиции. Резултатите от него ще послужат като основа за разработването на възможни сценарии за бъдещото управление и развитие на „Топлофикация София“, включително за привличането на частни инвестиции.

С решението на СОС е създадена и работна група с представители на Общинския съвет, Столичната община и „Топлофикация София“, която ще координира работата със Световната банка и ще участва в обсъждането на резултатите от анализите. Кметът ще отчита напредъка пред Общинския съвет на всеки три месеца.

Към ноември задълженията на „Топлофикация София“ само към „Булгаргаз“ и Българския енергиен холдинг надхвърлят 1,3 млрд. евро. Дългосрочното оздравяване на дружеството изисква преструктуриране на задълженията с участието на държавата, привличане на значителен инвестиционен ресурс, модернизация на инфраструктурата и въвеждане на устойчив модел на управление, който да гарантира надеждно топлоснабдяване на социално поносима цена за софиянци, припомня Столичната община.

Преди ден „Булгаргаз“ ЕАД изпрати писмо до „Топлофикация София“ ЕАД, както и до всички компетентни институции, с настояване до 31 декември 2026 г. двете дружества да подпишат споразумение за признаване на задълженията по 39 неплатени фактури на обща стойност 301 942 297,70 евро. Към момента общият дълг на „Топлофикация София“ към Булгаргаз“ е в размер от 971 млн. евро.