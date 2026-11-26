Израелските партии „Яшар“ на Гади Айзенкот и „Демократите“ на Яир Голан са постигнали коалиционно споразумение, според което лявата формация ще получи четири министерски поста, съобщава The Times of Israel.

Договореността беше обявена с общо изявление на двете формации, разпространено само часове след подновяването на коалиционните преговори. Разговорите бяха временно прекратени във вторник по решение на Голан заради паралелните контакти на „Яшар“ с партията „Ликуд“ на премиера Бенямин Нетаняху относно възможността за съставяне на правителство на националното единство.

Според публикуваните подробности „Демократите“ ще поемат разширен ресор по националната сигурност, както и управлението на труда и социалните грижи. Последните две области в момента са обособени в отделни министерства, но се предвижда да бъдат обединени като част от плана на блока на Айзенкот за намаляване на броя на правителствените структури.

Останалите два министерски ресора са комуникациите и културата и спорта. Към последния ще бъде създадена и нова дирекция, отговаряща за демокрацията.

Лявата формация ще получи контрол и върху Министерството на социалното равенство, въпреки че от съобщението не става ясно дали то ще остане самостоятелно. Предполага се, че функциите му ще бъдат включени в друго министерство, най-вероятно в обединения ресор на труда и социалните грижи.

„Демократите“ няма да получат Министерството на образованието. Очаква се то да остане под контрола на „Яшар“. Формацията на Голан няма да поеме и правосъдното министерство, за което също настояваше. Постът може да бъде предоставен на партията „Израел Бейтену“ на Авигдор Либерман или да остане при партньорите на Айзенкот.

От „Демократите“ признаха, че са имали амбиции да оглавят Министерството на правосъдието, но подчертаха, че приоритет е съставянето на ново правителство. В позицията си партията посочва необходимостта от бързи договорености и готовност за компромиси в името на политическата промяна и националната отговорност.

Сред основните ангажименти в споразумението са пълното отменяне на съдебната реформа, защитата на независимостта на съдебната система и постигането на конкретни резултати за израелското общество, демократичните институции и арабската общност в страната.

От формацията на Голан определят договореността като важна стъпка към прекратяване на управлението на Нетаняху и защита на израелската демокрация. Двете партии продължават работата по уточняване на оставащите детайли преди официалното подписване на коалиционното споразумение.

Освен министерските постове „Демократите“ ще получат и председателското място на Комисията по конституция, законност и правосъдие в Кнесета. Партията ще има свой представител и в Комисията за подбор на съдии, както и министър, който ще отговаря за връзките между правителството и парламента.