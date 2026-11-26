Най-важното в разследването за магистрала „Хемус“ е установяването не само на преките изпълнители, но и поръчители на схемата. Това заяви днес министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков.

На пресконференция той посочи, че бившият председател на Управителния съвет на АПИ не би могъл сам, еднолично и „зад гърба на цялото това управление“, да организира отпускането на огромните авансови плащания в нарушение на закона. Шишков настоя разследващите органи да стигнат докрай.

„Хубаво е сега разследващите органи да си свършат работата докрай и да разберат не кой е изпълнителят, а кой е поръчителят. Защото ние няма да спрем да се борим дотам. Ние ще се борим да разберем кой е поръчителят. Политически знаем кой е поръчителят. Ние трябва да разберем кой е поръчителят физически от онази политическа сила, защото това е поръчка“, каза министърът. Няма как шефът на АПИ да е решил това. Не мога да си представя, че го е направил зад гърба на цялото това управление и е измислил всичко това", допълни той.

Министър Шишков представи проектобюджета на МРРБ за 2027 г., който в средата на месеца бе обсъден и приет на първо четене на заседанието на ресорната парламентарна комисия.

Той посочи, че първоначалният договор за строителството на магистрала „Хемус“ не е предвиждал спорните аванси, предава БТА.

"За да се отпуснат средствата без проектна готовност, в рамките на около седмица ръководството на АПИ, „Автомагистрали“ и МРРБ са променили заповед на министъра, ограничаваща авансовите плащания до 20 на сто", поясни Шишков. С новия ред е допуснато изплащането на по-големи суми „по изключение“.

Министърът приветства факта, че след шест месеца управление на настоящия кабинет най-сетне има повдигнати обвинения по делото за „Хемус“, след като преди това „нямаше нищо“. Той изрази надежда, че с новия състав на Висшия съдебен съвет и активизирането на държавното обвинение разследването няма да приключи само с „изкупителна жертва“ в лицето на бившия шеф на АПИ, а ще стигне до „по-сериозни измерения“. Според него най-логично е по това тежко наследство да говори именно прокуратурата.

Позовавайки се на одитния доклад на Сметната палата, министърът посочи конкретните параметри по договорите за АМ „Хемус“. Общата стойност на договорите и анексите е нараснала до 4,280 млрд. лв., а до момента са изплатени 2,280 млрд. лв., като остават за изпълнение и разплащане около 2 млрд. лв. Шишков каза, че от раздадените още през 2019 г. аванси реално усвоени са едва 259 млн. лв., а 908 млн. лв. все още остават неусвоени.

Министър Шишков настоя проверката да не се ограничава само до лотове 5 и 6, а да обхване цялата схема с авансите, включително лотове 4, 7, 8 и 9, където ситуацията е аналогична, както и със случая за пътя от Видин към Монтана, където са инхаус възлаганията. Той каза, че очаква скоро да има обвиняеми и за 4-ти лот заради незаконно строителство.