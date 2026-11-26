По-висок размер на данъчните облекчения за деца и за хора с увреждания и увеличение на глобите за нарушения гласува парламентът, който прие на второ четене промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Информацията е на БТВ.

Увеличеният размер на глобите предизвика несъгласието на ДПС и остра реакция на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, които влязоха в спор с „Прогресивна България“ чрез процедури по начина на водене и лични обяснения.

С приетите изменения се залага по-висок размер на данъчните облекчения за деца - 5000 евро за едно дете, 10 000 евро - за две деца, 15 000 евро - за три и повече деца, 12 000 евро за дете с увреждания. Запазва се възможността облекченията да се ползват авансово през годината чрез работодателя.

Въвежда се и ново данъчно облекчение - за детско развитие за действително извършени и документално доказани разходи за здравни, образователни и спортни дейности на ненавършили пълнолетие деца.

Данъчното облекчение за детско развитие за разходи за стоки и услуги за здравни, образователни и спортни дейности се изчислява, като от годишната данъчна основа се приспада размерът на извършените разходи, но не повече от 2000 евро при едно ненавършило пълнолетие дете; 4000 евро при две ненавършили пълнолетие деца; 6000 евро при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

Промени има и в данъчните облекчения за хора с намалена трудоспособност. Така сумата от годишните данъчни основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява с 5280 евро за 2027 г ( в момента е 7920 лв.), с 6660 евро – за 2028 г., и с 8100 евро – от 2029 г.

Месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 440 евро за 2027 г., с 555 евро – за 2028 г. и с 675 евро – от 2029 г. , включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.

С проекта се предлага актуализиране на размерите на глобите и имуществените санкции. Лице, което не подаде в срок данъчна декларация, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 евро (досега са 500 лв.), ако не подлежи на по-тежко наказание.

Ако не са посочени или невярно се посочат данни или обстоятелства в данъчна декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, глобата или имуществената санкция са в размер до 1000 евро вместо досегашните 1000 лв.