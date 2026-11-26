Над 3700 деца и ученици са се обучавали в българските неделни училища в Германия през миналата учебна година. Министерството на образованието и науката подпомага организационно, методически и финансово 31 училища в страната. Данните бяха представени на среща на министъра на образованието проф. Георги Вълчев с представители на двете български неделни училища в Берлин, проведена в българското посолство.

На срещата беше обсъдено как учениците в неделните училища да се запознаят по-добре с възможностите за висше образование в България.

„Важно е тези млади хора да познават възможностите, които българските университети предлагат. Искаме да им дадем възможност да разговарят директно с наши преподаватели и студенти, за да могат да направят информиран избор за своето бъдеще“, каза Вълчев. Учителите подкрепиха предложението и посочиха, че интересът на възпитаниците им е насочен предимно към медицинските специалности.

Преподавателите разказаха за трудностите пред семействата, които съчетават обучението в германските училища със занятията по български език, история и култура. Те подчертаха, че неделните училища създават и общност, а много от учениците запазват приятелствата си след завършването.

Сред темите на разговора бяха предстоящите промени в учебните програми и учебниците в България и разпределението на часовете в неделните училища зад граница. „Водеща роля при разработването на учебното съдържание трябва да имат учителите с практически опит. Те най-добре познават потребностите на децата“, подчерта министърът. Той пое ангажимент през 2027 г. да се проведе работна среща с представители на училищата, на която да бъдат обсъдени конкретни предложения за подобряване на учебните материали.

В разговора участваха и българският посланик в Германия Григор Порожанов и досегашният генерален директор на БТА Кирил Вълчев. Участниците обсъдиха ролята на медиите за популяризиране на дейността на училищата и за информиране на българите зад граница.

След срещата министърът разгледа класните стаи на Българското училище в Берлин, които се намират в комплекса на посолството. Тази година се навършиха 60 години от създаването на първото българско училище в германската столица. Днес в него учат 191 ученици от I до XII клас. Занятията се провеждат през работната седмица, като графикът е съобразен с ангажиментите на децата в германските училища.

По време на визитата си Вълчев посети и община Елстертребниц, където Българската православна църква изгражда духовен и образователен център. Предвижда се в него да се провеждат занятия на българско неделно училище и да се организира образователен обмен с ученици от България.