Германските власти разследват 24-годишна българка по подозрение, че е присвоила автомобил, купен с кредит в Германия. Според баварското издание „Мителбайерише цайтунг“ жената спряла да плаща месечните си вноски и напуснала страната с колата. Българската полиция открила автомобила при рутинна проверка.

Жената живеела в германския окръг Хам, когато сключила договора за кредит. След като плащанията спрели, кредиторът прекратил договора и възложил на частна компания да прибере автомобила. Опитите да го върнат били неуспешни, а връзката с жената била прекъсната.

Кредиторът подал сигнал в полицията в баварския град Бад Кьоцтинг и германските служители започнали издирване. Няколко часа по-късно българската полиция уведомила германските си колеги, че автомобилът е открит в България.

Предстои колата да бъде върната на законния ѝ собственик. Срещу жената се води наказателно производство по подозрение в присвояване.