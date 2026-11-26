Четири оператора на електронни ваучери за храна могат да приемат нови заявки от работодатели до края на годината. Това съобщи Бордът на българските оператори на електронни ваучери за храна, предаде БТА.

"Четирите оператора „Фидуция“, „Фуудкард“, „МайФин“ и „Български пощи“ разполагат с ресурс и са готови да обслужват допълнителни клиенти", заяви председателят на Борда адв. Любомир Цеков. По думите му и четирите дружества разполагат със свободна квота. Бордът не посочи колко средства остават при тях и колко работодатели могат да бъдат обслужени.

От ТАРАЛЕЖ припомняме, че годишната квота за ваучери за храна за 2026 г., която е в размер на 818 млн. евро, е изчерпана. Всички 100 индивидуални квоти на операторите, всяка от които е на стойност около 8,18 млн. евро, вече са разпределени, посочват от асоциацията.

На 23 ноември Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България съобщи, че всички 100 индивидуални квоти за 2026 г., всяка за около 8,18 млн. евро, вече са разпределени.

Министерството на финансите уточни, че изчерпването на годишната квота означава, че държавата е разпределила целия лимит между операторите. Докато даден оператор има свободен остатък от своята квота, той може да продължи да издава ваучери.

Ако обичайният ден за зареждане е минал, попитайте в счетоводството или в „Човешки ресурси“ на оператора дали заявката за месеца е платена и дали операторът е потвърдил, че може да я изпълни, поясняват от "Вести.бг".

Ако той е изчерпал лимита си, работодателят може да провери дали някой от четирите оператора със свободна квота може да поеме заявката. Парите, които вече са по картата, остават достъпни до изтичане на срока им. Обичайният график също има значение. Някои фирми изчисляват ваучерите според отработените дни и по правило зареждат сумата за декември през януари.