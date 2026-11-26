Мъже на 25 и на 26 години замеряли полицай с камъни, докато той бил на работа
Може да получат до три години затвор
Мъже на по 25 и на 26 години са обвинени за причиняване на телесна повреда на полицейски служител, след като хвърляли камъни по него в София. Инцидентът е станал на 24 ноември около 18,20 ч., докато униформеният изпълнявал служебните си задължения.
Софийската районна прокуратура е привлякла към наказателна отговорност двамата мъже с инициали В.Р. и В.Д.
Според събраните до момента доказателства те са замеряли с камъни полицая, като в резултат на ударите му причинили лека телесна повреда.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление. Законът предвижда за престъплението, в което са обвинени, наказание до три години лишаване от свобода, информираха от следствието.
С постановление на наблюдаващия прокурор двамата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа.
Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража".