Мъже на по 25 и на 26 години са обвинени за причиняване на телесна повреда на полицейски служител, след като хвърляли камъни по него в София . Инцидентът е станал на 24 ноември около 18,20 ч., докато униформеният изпълнявал служебните си задължения.

Софийската районна прокуратура е привлякла към наказателна отговорност двамата мъже с инициали В.Р. и В.Д.

Според събраните до момента доказателства те са замеряли с камъни полицая, като в резултат на ударите му причинили лека телесна повреда.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление. Законът предвижда за престъплението, в което са обвинени, наказание до три години лишаване от свобода, информираха от следствието.

С постановление на наблюдаващия прокурор двамата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа.