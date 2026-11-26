Френският халф на Левски Мазир Сула даде интервю пред авторитетното френско издание "Екип" преди гостуването на Олимпик Марсилия в Лига Европа. Според него значението на "сините" за българския футбол е подобно като това на "фокейците" за френския.

„Когато говорим за страните от Източна Европа, в съзнанието ни изниква точно тази представа – със сивите сгради. Беше точно така. Дори дърветата бяха сиви, нямаше никакви цветове! Запитах се: „Но какво правя тук? Да си събера багажа и да се махам ли? Първоначално изобщо не исках да отивам там. Казах си, че вече съм видял всичко в България. Но тогава се намеси Левски. Репутацията на клуба ме убеди да остана“, заяви халфът, който е с алжирски корени.

Той сравни Левски и Олимпик Марсилия: „Левски е Олимпик Марсилия на България. Най-популярният клуб в страната, подкрепян от изключително страстна публика. Където и да играем, те винаги са там. Не спират да пеят и да подкрепят отбора. Просто е невероятно“, категоричен е полузащитникът на сините.

Халфът говори за разликата между българското първенство и Лига 1. „Има четири или пет отбора над останалите. След това разликата с другите е прекалено голяма. Левски, ЦСКА, Лудогорец и Ботев Пловдив формират водещата група. По-надолу в класирането финансовите възможности и инфраструктурата невинаги са на необходимото ниво, като това важи най-вече за терените, чието състояние понякога може да поднесе неприятни изненади. Спомням си гостуване в Монтана. Спечелихме с 5:1, но теренът беше направо безобразен. Истинска картофена нива, все едно играеш в неделя в някоя аматьорска лига! Контрастът е още по-осезаем, тъй като на върха на българския футбол заплатите могат да се конкурират с тези в някои клубове от Лига 1. В същото време разходите за живот остават значително по-ниски в сравнение с Франция“.

„Според мен Майкон и Алдаир са двамата най-добри крайни защитници в първенството. Ако направим сравнение, напомнят ми на тандема Ашраф Хакими – Нуно Мендеш", добави той.