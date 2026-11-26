Мазир Сула: Левски е Олимпик Марсилия на България
Халфът открои значението на Акрам Бурас за отбора
Френският халф на Левски Мазир Сула даде интервю пред авторитетното френско издание "Екип" преди гостуването на Олимпик Марсилия в Лига Европа. Според него значението на "сините" за българския футбол е подобно като това на "фокейците" за френския.
„Когато говорим за страните от Източна Европа, в съзнанието ни изниква точно тази представа – със сивите сгради. Беше точно така. Дори дърветата бяха сиви, нямаше никакви цветове! Запитах се: „Но какво правя тук? Да си събера багажа и да се махам ли? Първоначално изобщо не исках да отивам там. Казах си, че вече съм видял всичко в България. Но тогава се намеси Левски. Репутацията на клуба ме убеди да остана“, заяви халфът, който е с алжирски корени.
Той сравни Левски и Олимпик Марсилия: „Левски е Олимпик Марсилия на България. Най-популярният клуб в страната, подкрепян от изключително страстна публика. Където и да играем, те винаги са там. Не спират да пеят и да подкрепят отбора. Просто е невероятно“, категоричен е полузащитникът на сините.
Той открои значението на Акрам Бурас за състава на Хулио Веласкес, но предупреди и за Евертон Бала: „Той е наистина добър футболист, завършен нападател“.