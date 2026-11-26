Гигантски стенопис, внушаващ, че Нидерландия е виновна за военна агресия, се появи близо до нидерландското посолство в Москва, предава Ройтерс. Това се случва, след като базирана в Нидерландия компания съобщи миналата седмица, че нейни ракети са били използвани при мащабна атака срещу Кримския мост.

Стенописът, изрисуван върху фасадата на жилищна сграда, изобразява три ракети с червени лалета, летящи над Европа, придружени от надписа: „Цветята на нидерландската дипломация“. Към момента не е ясно кой стои зад поставянето му.

Нидерландия отхвърля руските внушения, че се е включила във войната, като подчертава, че износът на оръжие за Украйна не я прави страна в конфликта.

По-рано този месец базираният в Нидерландия стартъп Destinus, основан от предприемач от руски произход, заяви пред Ройтерс, че неговите ракети са единствените чуждестранни оръжия, използвани при украинския удар по Кримския мост. Атаката прекъсна автомобилния трафик по съоръжението, макар железопътната му част да остана годна за експлоатация.

Руското посолство в Нидерландия определи това изявление като „самопризнание“ и попита дали Хага открито се е присъединила към конфликта в Украйна на страната на Киев.

Два дни след атаката срещу моста нидерландското посолство в Киев претърпя леки материални щети, след като снаряд падна в близост до сградата по време на руски обстрел. Инцидентът накара правителството в Хага да извика руския посланик за обяснения. Дипломатът заяви, че е изразил съжаление, но отново предупреди, че в Киев не е безопасно за дипломати, тъй като Москва нанася удари по военни цели там.

Нидерландският външен министър Том Берендсен коментира миналата седмица пред журналисти, че Украйна сама решава как да използва одобрения нидерландски военен износ в съответствие с международното право. Той определи руските твърдения за нидерландска намеса като опит да се „всява страх“ и да се подкопае подкрепата за Киев.