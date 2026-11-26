Автотехническият експерт Станимир Карапетков заяви, че е бил извикан лично от и.ф (бел.ред.) главен прокурор Борислав Сарафов за разследването на инцидента с АТВ в Бургаско. Признанието дойде след въпрос на ТАРАЛЕЖ по време на пресконференция, на която експертът беше попитан защо участва в редица от най-знаковите разследвания на тежки пътнотранспортни произшествия в България.

Става дума за инцидента от 14 август 2025 г. в Слънчев бряг, когато управлявано от Никола Бургазлиев АТВ връхлетя пешеходци и причини тежки наранявания. Случаят предизвика широк обществен отзвук, а впоследствие Борислав Сарафов разпореди разследването да бъде поето от Националната следствена служба.

"Не знам защо съм аз вещо лице. Викат ме. Сарафов ме извика в Бургас, защото беше почнал огледът. Защо на АТВ-то ме викат, когато огледът вече е направен един, след три дни? Не знам", заяви Карапетков.

ТАРАЛЕЖ го попита и колко експертизи изготвя годишно, но конкретен брой не беше посочен.

Експертът обясни, че назначенията на вещи лица се извършват с постановление на разследващите органи и че не може да отказва възложена експертиза без законово основание.

"Звънят на мен и ми заповядват, защото аз не мога да се откажа, защото е едно постановление", посочи той.

Друг въпрос на ТАРАЛЕЖ беше свързан с твърденията на бившия лидер на ДПС и ДОСТ Лютви Местан, че използваният в експертизата коефициент на сцепление противоречи на стойностите, посочени в собствените научни трудове на Карапетков.

Въпросът е свързан с катастрофата от април 2019 г. край момчилградското село Загорско, при която загина шестмесечно бебе. По делото обвиняеми бяха бившия лидер на ДПС и ДОСТ Лютви Местан и бащата на детето Юсеин Ахмед. През ноември 2026 г. Окръжният съд в Кърджали оправда Местан на първа инстанция, а на втория обвиняем наложи условна присъда. Спорът около автотехническите експертизи беше сред основните въпроси в продължителното съдебно производство.

В отговор Карапетков се позова на специализирана литература, според която при износена асфалтобетонова настилка и скорост над 48 км/ч коефициентът на сцепление може да бъде между 0,6 и 0,8.

"Избрали сме 0,7. Пише го в таблицата", заяви Карапетков.

Той коментира и скоростта на автомобил БМВ при катастрофата, като посочи, че според двама експерти превозното средство се е движело със 165 км/ч в завой.

В хода на пресконференцията Карапетков даде примери и с други тежки произшествия, по които е работил - автобусната катастрофа край Своге през 2018 г., при която загинаха 20 души, и трагедията на АМ "Струма" през 2021 г., отнела живота на 45 души.

По думите му при разследването на катастрофата край Своге е пристигнал на четвъртия ден след инцидента, след като вече е бил извършен първоначален полицейски оглед.

Карапетков разказа още, че при катастрофата на АМ "Струма" е бил повикан, за да помогне за установяването на огнището на пожара.

Експертът се позова на изказване на представител на следствието, че при подобни случаи се търсят професионалисти, чиито експертизи издържат при разглеждането на делата.

"Защо ме взимат? Не знам. Вие сами не знаете ли защо ме взимат?", завърши Карапетков отговора си на въпросите на ТАРАЛЕЖ.