Празнични ретро композиции с парни локомотиви ще се движат по направленията София – Перник – София и Горна Оряховица – Велико Търново – Горна Оряховица за предстоящите коледно-новогодишни празници, съобщиха от пресцентъра на „Български държавни железници“ (БДЖ).

Влаковете ще бъдат тематично декорирани, като към съставите от парен локомотив и четири пътнически вагона ще бъде прикачен и ретро вагон от композицията „Витоша Експрес“. За празничното настроение на борда ще се погрижат Дядо Коледа и Снежанка, които ще раздават подаръци на пътуващите.

Разписание с „Баба Меца“ до Перник на 12 декември

На 12 декември коледният влак до Перник ще бъде теглен от мощния парен локомотив № 46.03, известен като Баба Меца. Тръгването от Централна гара София е в 9:50 ч., а пристигането в Перник – в 11:53 ч. По време на престоя пътниците ще могат да разгледат вагона от „Витоша Експрес“ и да се снимат с Дядо Коледа и Снежанка. В обратна посока композицията потегля в 15:00 ч., ще направи спирка на метростанция „Горна баня“ и ще пристигне в столицата в 16:29 ч.

Празнично пътуване до Велико Търново на 19 декември

На 19 декември парният локомотив № 16.27 ще поведе празничния състав от Горна Оряховица (тръгване в 9:30 ч.) към Велико Търново (пристигане в 9:50 ч.). Живописният маршрут минава край река Янтра и през двата тунела под сградите на старата столица. След престоя, по време на който гостите също ще разгледат ретро вагона и ще получат подаръци, влакът ще отпътува обратно в 11:15 ч. и ще пристигне в Горна Оряховица в 11:35 ч.

Цени на билетите

Двупосочните билети включват запазено място и вече се продават на билетните каси, в железопътните бюра и онлайн на сайта на БДЖ. За маршрута София – Перник – София цената е 42 евро за възрастни и 27 евро за деца до 10 години, а за направлението Горна Оряховица – Велико Търново – Горна Оряховица билетът струва 18 евро за възрастни и 12 евро за деца.