Тримата непълнолетни, обвинени в блудствени действия с 15-годишно момиче в София, остават в ареста. Съдът им наложи най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража", съобщава bTV.

В мотивите си магистратите посочват, че са събрани достатъчно данни, според които тримата обвиняеми са действали с упоритост, бруталност и липса на състрадание и човечност, като са унижили пострадалото момиче.

Съдът обръща внимание и на поведението им след предполагаемото посегателство. Според мотивите обвиняемите са проявили безразличие към преживяното от пострадалата, като са допуснали повторно унижаване на човешкото ѝ достойнство чрез разпространението на видеозапис в интернет.

По делото са представени и данни за предишни противообществени прояви на един от обвиняемите. За него е била определена мярка за настаняване в интернат за срок от една година, която все още не е влязла в сила.

Магистратите посочват още, че родителите и на трите момчета не са упражнявали достатъчен контрол върху поведението им.

Обвиняемите са на 14, 15 и 16 години. Те се явиха в съдебната зала, придружени от родителите си, без да прикриват лицата си.

Припомняме, че случаят е от края на октомври, когато по време на парти за Хелоуин в столичен апартамент, в присъствието на повече от десет младежи, според разследването са били извършени блудствени действия спрямо 15-годишното момиче.

По случая прокуратурата повдигна и четвърто обвинение - срещу пълнолетен мъж, за когото се разследва участие в заснемането на видеоклиповете.

Отделно полицията проверява и информация за стрелба от страна на едно от момчетата по друго момиче.

Решението за задържането е обжалвано от защитата на тримата непълнолетни.

Разследването продължава, като обвиняемите се считат за невинни до доказване на противното с влязла в сила присъда.