С настъпването на зимата и понижаването на температурите климатикът се превръща в основен източник на отопление за много домакинства. Когато навън термометърът показва минусови стойности, обаче, работата на уреда се променя.

Отоплението може да стане по-малко ефективно, външното тяло да се обледява, а сметките за електроенергия да нараснат.

Правилната експлоатация не само може да намали разходите за ток, но и да удължи живота на уреда.

Една от най-честите грешки през зимата е климатикът да се настройва на много висока температура с очакването, че така помещението ще се затопли по-бързо. Специалистите препоръчват да се търси постоянна и комфортна температура, вместо уредът непрекъснато да се настройва на максимални стойности.

За повечето домакинства добър ориентир е 20–22 градуса – за дневната и помещенията, в които хората прекарват повече време и 18–20 градуса – за спалнята, според индивидуалните предпочитания.

По-ниска температура при отсъствие – вместо помещението да се оставя да изстива напълно, особено при продължително студено време. Не е необходимо климатикът да се настройва на 28–30 градуса, за да работи по-ефективно. Това просто повишава зададената цел и може да доведе до по-голям разход на електроенергия.

Когато температурите навън са много ниски, постоянното включване и изключване на климатика невинаги е най-доброто решение. При инверторните модели обикновено е по-разумно уредът да поддържа относително постоянна температура, вместо да се изключва за няколко часа и след това да трябва отново да затопля силно изстиналото помещение. Това не означава, че климатикът трябва да работи непрекъснато на висока мощност. Напротив – когато достигне зададената температура, инверторната система може да намали мощността си и да поддържа топлината с по-равномерна работа. При продължително отсъствие е разумно температурата да бъде намалена, а не непременно отоплението да бъде изключено напълно. Това е особено важно за жилища с по-слаба изолация и помещения, изложени на риск от замръзване.

Какво се случва с климатика, когато навън е минус 5, минус 10 или минус 15 градуса?

Климатикът работи на принципа на термопомпата – извлича топлина от външния въздух и я пренася в помещението. Когато температурите навън паднат значително, този процес става по-труден и отоплителната мощност на уреда може да намалее. Важно е да се знае, че различните модели имат различни работни граници. Някои стандартни климатици запазват добри характеристики при умерен студ, докато специализираните модели за отопление са проектирани да работят и при значително по-ниски температури. Затова преди покупка е важно да се проверят не само номиналната мощност и енергийният клас, но и минималната външна температура, при която производителят гарантира работа в режим отопление. При екстремни студове може да се наложи използването на допълнителен отоплителен уред, ако климатикът не успява да осигури необходимата температура.

Защо външното тяло се обледява и трябва ли да се притесняваме?

Един от най-често срещаните проблеми през зимата е образуването на скреж и лед по външното тяло. Това невинаги означава повреда. При определени температури и висока влажност по топлообменника на външното тяло се натрупва скреж. За да продължи да работи нормално, климатикът автоматично преминава в режим на размразяване, известен като Defrost. В този момент вътрешното тяло може временно да спре да подава топъл въздух. Възможно е да се чуят и различни звуци, а под външното тяло да се появи вода от разтопения лед. Обикновено това е нормален процес, който при много модели продължава няколко минути. След приключването му климатикът се връща към нормалния режим на отопление.

Важно е да не се опитваме да премахваме леда с остри предмети, да го удряме или да заливаме външното тяло с гореща вода. Така може да се повредят топлообменникът и други компоненти на системата.

Ако обледяването е прекомерно, не се размразява или климатикът често прекъсва отоплението, е добре да бъде проверен от техник.

Как да настроим въздушната струя?

Посоката на въздушния поток също има значение за ефективното отопление. Тъй като топлият въздух се издига нагоре, при отопление е препоръчително клапите да бъдат насочени надолу или леко към пода. Така топлината се разпределя по-равномерно в помещението. Добре е да се избягва насочването на силната въздушна струя директно към хората. Ако помещението е голямо, малък вентилатор за циркулация на въздуха също може да помогне за по-равномерното разпределение на топлината.

Редовното почистване на филтрите е една от най-лесните стъпки за поддържане на ефективната работа на климатика. При натрупване на прах въздушният поток се затруднява, което може да доведе до по-ниска ефективност и по-голямо натоварване на уреда.

Пет грешки, които увеличават разхода на ток през зимата:

1. Настройване на прекалено висока температура 28–30 градуса не означават по-бързо и по-икономично отопление;

2. Постоянно включване и изключване - честите промени в режима могат да доведат до допълнителни натоварвания и температурни колебания;

3. Пренебрегване на филтрите - замърсяването затруднява циркулацията на въздуха;

4. Блокиране на външното тяло - снегът и предметите около него могат да нарушат нормалната работа;

5. Продължително проветряване при работещ климатик - по-добре е прозорците да се отварят за кратко и интензивно, вместо да остават леко открехнати с часове.

Как да отопляваме по-икономично в най-студените дни?

Най-разумният подход е да се съчетаят правилната настройка на климатика, добрата изолация и редовната поддръжка. Не е необходимо да се гони максимална температура. По-добре е да се поддържа постоянен комфорт, да се избягват резките промени в настройките и да се следи дали уредът работи в границите, определени от производителя. При много ниски температури трябва да се има предвид, че дори качественият инверторен климатик може да загуби част от отоплителната си мощност.

Затова изборът на подходящ модел за площта и особеностите на жилището е също толкова важен, колкото и правилната му експлоатация.