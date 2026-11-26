Селтик обмисля дали да отправи оферта за Фьодор Лапоухов, съобщава журналистът Майкъл Шиърър, цитиран от шотландски медии. Вратарят на ЦСКА е сред вариантите, които клубът от Глазгоу разглежда за поста.

23-годишният Лапоухов пристигна в ЦСКА от Динамо Минск през 2025 г. и се утвърди като основен играч на “червените”. Той е титуляр и за националния отбор на Беларус. Договорът му с ЦСКА е до юни 2028 г., което дава на клуба възможност да настоява за сериозна трансферна сума.

Според публикацията Селтик продължава да търси дългосрочно решение на вратарския пост. Вилями Синисало получи шанс да се наложи като първи избор, а привлеченият под наем Сам Джонстън също имаше колебливи изяви.

ПАОК също разглежда Лапоухов като възможно попълнение. В миналото със стража са били свързвани Саутхемптън и Айнтрахт Франкфурт, а Спартак Москва е проучвал възможността за трансфер, преди според публикацията да се оттегли от преговорите заради финансовите изисквания на футболиста.