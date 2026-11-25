Полузащитникът на Трабзонспор Фабиньо очаква оспорван двубой срещу ЦСКА в четвъртък, 26 ноември. Бившият футболист на Ливърпул похвали терена на стадион “Българска армия” и заяви, че очаква силна подкрепа за домакините от трибуните.

“Наистина е чудесно да съм тук. Видях терена - чудесен е. Мисля, че ще има хубава атмосфера”, каза бразилецът. Той добави, че досега не е играл в България и че за него е удоволствие да участва в мач с такава атмосфера, дори когато публиката подкрепя съперника.

Фабиньо посочи, че Трабзонспор иска да се върне към победите след поражението в предишния си европейски мач. “Целта ни е да сме в първата осмица. Въпреки че изиграхме добре последния си мач, загубихме”, заяви халфът.

Бразилецът открои Стефано Сенси сред футболистите на ЦСКА и припомни опита му в италианския футбол. Според него една от основните задачи на Трабзонспор ще бъде да се представи силно в средата на терена и да ограничи възможностите на Сенси и останалите офанзивни играчи на “червените”.