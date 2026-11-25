Бившият треньор на ЦСКА Едуард Йорданеску официално пое английския Уотфорд. 48-годишният специалист заменя на поста Алесио Дионизи.

"Стършелите" се намират в серия от седем загуби в последните 10 мача. Това доведе и до уволнението на Дионизи в неделя.

„Много съм горд и щастлив, че съм в този футболен клуб“, заяви Йорданеску пред официалния сайт на Уотфорд.

„Виждам, че отборът преминава през труден момент, но през последните дни изгледах много от мачовете му и гледам с голяма увереност към бъдещето.“

Йорданеску ще гледа от трибуните днешния мач на Уотфорд с Блекбърн, след което ще застане начело на отбора.