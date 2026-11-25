Правителството прие постановление за одобряване на допълнителни разходи до 30 млн. евро по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2026 г., съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Средствата ще се използват за изплащане на новата целева помощ от 50 евро за посрещане на коледните празници на близо 530 000 души от уязвимите групи. Средствата се изплащат от Агенцията за социално подпомагане.

Съгласно Закона за социално подпомагане такава подкрепа ще получат хора, които имат право на еднократни, месечни или целеви социални помощи или помощи за отопление за текущия зимен сезон. Право на коледни добавки имат и семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания; деца без право на наследствена пенсия от починал родител; деца в социални услуги, получаващи месечни помощи, и деца, настанени при роднини, близки или в приемни семейства.

Новата целева помощ ще бъде изплатена и на младежи, между 18 и 21 г., напускащи резидентна грижа, подкрепени с помощ за покриване на първоначални потребности; на ветерани от войните, както и военноинвалиди и военнопострадали, получаващи помощ от Агенцията за социално подпомагане.

В проектобюджета за 2027 г. се предвижда увеличаване на данъчните облекчения за деца, както и въвеждане на ново данъчно облекчение за детско развитие за разходи за здравни, образователни и спортни дейности.

Предвиден е прогнозен размер на минималната работна заплата от 660 евро за 2027 година.