Софийският университет "Св. Климент Охридски" отбеляза патронния си празник на 25 ноември с тържествена церемония в аулата на висшето училище. Сред официалните гости беше президентът Илияна Йотова, която подчерта значението на университета за развитието на българската държавност и духовност.

"Празникът днес не е само на академичната общност на Софийския университет, не е само дори на студентите на СУ, празникът днес е на цяла България", заяви Йотова.

Президентът, която е възпитаник на университета, отбеляза, че историята на Алма матер е неразривно свързана с просвещението и развитието на България.

Тя открои научните постижения на висшето училище и работата на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT), който според нея доказва, че България може да създава иновации със световно значение.

Ректорът проф. Елиза Стефанова определи университета като територия на свободата и на независимото мислене, чиято мисия надхвърля академичните пространства.

В словото си тя подчерта, че делото на св. Климент Охридски продължава да напомня за отговорността на образованието да изгражда личности и да развива потенциала на младите хора.

Академичното слово беше произнесено от историка проф. Веселин Янчев на тема "Княз Александър Първи Български, Русия, армията и Съединението".

По време на церемонията бяха връчени удостоверения на новоизбраните професори и дипломи на преподаватели, придобили научната степен "доктор на науките" през последната година.

Голямата награда за научноизследователска дейност в областта на природо-математическите науки получи доц. д-р Нина Кънева-Добревска от Факултета по химия и фармация.

В областта на хуманитарните и социалните науки отличието беше присъдено на проф. Веселин Янчев от Историческия факултет.

Наградата на Столичната община за най-добър млад учен получи главен асистент д-р Моника Мутовска, а с почетен знак на кмета за принос към хуманитарната наука беше отличена главен асистент Зорница Петрова.

Стипендията на името на дарителите Евлоги и Христо Георгиеви за студент от Карлово получи Тодор Ников от Стопанския факултет.

Връчени бяха и девет годишни награди "Алма матер" за постижения на студенти в образованието, научните изследвания и спорта.

Преди тържеството Академичният съвет, начело с ректора проф. Елиза Стефанова, поднесе венец пред паметника на св. Климент Охридски. Цветя бяха положени и пред паметниците на братята Евлоги и Христо Георгиеви.

Президентът Илияна Йотова също отдаде почит пред паметника на патрона на университета.

Празничната церемония завърши с музикална програма на Университетския хор за старинна музика с диригент Красимира Цуцуманова.