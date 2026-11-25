Европейският парламент даде окончателно одобрение на реформата на фармацевтичното законодателство на ЕС. Новите правила целят да подобрят достъпа до лекарства, да ускорят навлизането на генерични продукти и да насърчат разработването на антибиотици, лекарства за редки заболявания и терапии за деца. Евродепутатите приеха и Закона за критичните лекарства, който предвижда мерки за увеличаване на производството в ЕС и за по-сигурни доставки на продукти като инсулин, ваксини и болкоуспокояващи.

По-ранен достъп до генерични лекарства

Законодателният пакет предвижда по-добро наблюдение на недостига и координация между националните и европейските органи. Държавите членки ще могат да изискват от фармацевтичните компании да осигуряват количества, достатъчни за нуждите на пациентите. Производителите на генерични лекарства ще могат да извършват определени подготвителни дейности още докато оригиналният продукт е под пазарна защита, за да го последват по-бързо след изтичането ѝ.

За новоразрешените лекарства се предвиждат осем години защита на данните и една година пазарна защита. При изпълнение на определени условия общият срок може да достигне 11 години. Реформата опростява и процедурите в Европейската агенция по лекарствата, за да ускори разглеждането на заявленията за пускане на пазара.

За ограничаване на антимикробната резистентност всички антимикробни средства ще се отпускат с лекарско предписание, а листовките им ще съдържат конкретни указания за употреба. Разработчиците на ново приоритетно антимикробно средство ще могат да получат прехвърляем ваучер за още една година защита на данните.

Повече производство в ЕС и общи поръчки

Законът за критичните лекарства беше одобрен с 592 гласа „за“, 35 „против“ и 30 „въздържал се“. Той въвежда критерии за стратегически проекти за изграждане, модернизиране и разширяване на производствени мощности в ЕС. Компаниите, които получават национално или европейско финансиране за такива проекти, ще трябва да дават приоритет на доставките за европейския пазар.

При възлагането на поръчки ще се отчита делът на лекарствата и активните вещества, произведени в ЕС. Пет или повече държави членки ще могат доброволно да организират съвместни обществени поръчки за критични лекарства, терапии за редки заболявания и други медикаменти от общ интерес.