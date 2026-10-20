Фармацевти с противоположни позиции за промените в Закона за лекарствените продукти

Инициативният комитет на магистър-фармацевтите се обяви против приети на първо четене в парламентарната комисия по здравеопазването предложения за промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и настояха за тяхното преразглеждане.

Българският фармацевтичен съюз обаче изрази подкрепа за промените. Представителите говориха на пресконференция, организирана от инициативния комитет в Националния пресклуб на БТА.

Промените предвиждат по-строг контрол върху износа, по-бърз внос на липсващи лекарства и повече прозрачност по отношение на наличностите. Те засягат търговията на едро, паралелния внос, Специализираната електронна система за проследяване и анализ (СЕСПА) на лекарствените продукти, търговията на дребно и административнонаказателните разпоредби.

Законопроектът предвижда по-сериозен мониторинг и доработване на електронната система, но натоварва участниците във веригата на доставки с допълнителни справки и отчетност, каза Аделина Любенова, която представлява семейните аптеки и Инициативния комитет на магистър-фармацевтите, предава БТА.

„Притесняваме се, че няма ясна дефиниция за недостиг в България и че съществуват размити понятия като „достатъчност на лекарствени продукти“, които трябва да се внасят на територията на страната, но количествен показател за това не е записан никъде в законодателството. Освен това има финансови стимули за паралелен износ, което по никакъв начин не подпомага контрола върху недостига“, каза Любенова и посочи, че цените на лекарствата у нас са сред най-ниските в Европа.

„Наблюдаваме свръхрегулация, която прави работата ни все по-трудна или понякога невъзможна“, каза председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов.

"СЕСПА съществува от няколко години, но проблемът с липсата на лекарства продължава да стои", отбеляза той. Според него проследяването ще затрудни дистрибуторите. Това ще забави доставките и пациентите ще получават лекарствата със закъснение, смята Костов.