Пеп Гуардиола призова Португалската футболна федерация да организира подобаващо изпращане на Кристиано Роналдо. Испанският треньор подчерта приноса на нападателя към националния отбор и изрази надежда двете страни да намерят начин да се сбогуват с взаимно уважение.

“Португалската футболна федерация трябва да организира достойно приключване на кариерата на Кристиано Роналдо в националния отбор. Двете страни трябва да положат усилия да се сбогуват по подобаващ начин”, заяви Гуардиола.

41-годишният Роналдо обяви края на кариерата си в националния отбор на 5 ноември. Напрежението със селекционера Жорже Жезуш възникна покрай мача с Норвегия на 27 септември, в който нападателят остана неизползвана резерва. Роналдо напусна лагера на тима и по-късно заяви, че треньорът е нарушил договореното помежду им.

Гуардиола посочи, че Роналдо заслужава да усети признателността на португалските привърженици за стореното през годините. “Не може да се съди за такава дълга и успешна кариера само по едно недоразумение”, каза той.

Испанецът добави, че според него същото уважение заслужават и футболисти като Паоло Малдини и Лионел Меси.